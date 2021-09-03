Российская военная полиция вошла в Дераа

Российская военная полиция обеспечивает безопасность в южной сирийской провинции Дераа — на границе с Иорданией и Израилем. 1 сентября там вступили в силу договорённости о перемирии.

Сирийское правительство формально вернуло себе контроль столицей провинции ещё в 2018 году, в результате переговоров с участием российской стороны. Боевики тогда сдали тяжёлое оружие, но оставили стрелковое и отказались покидать квартал Аль-Балад.

В июле этого года ситуация резко накалилась, экстремисты совершили ряд вылазок; в конце августа они атаковали отряды сирийских вооружённых сил и правительственные учреждения.

Новое перемирие заключено под гарантии Москвы.

Сейчас российские и сирийские военные предоставляют боевикам и членам их семей гуманитарный коридор до зоны деэскалации в Идлибе. Те же, кто выразил желание остаться, могу сдать оружие и рассчитывать на амнистию и получение официальных документов..

Дорожная карта по примирению рассчитана на три месяца. Всё это время будут работать и пункты сдачи оружия, и гуманитарный коридор.