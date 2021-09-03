Американцы на Лидо

На Венецианском международном кинофестивале всегда тепло принимали заокеанских гостей. Не стал исключением и нынешний форум. Последние два года "Золотых львов" получали именно американские фильмы - "Джокер" Тодда Филлипса и "Земля кочевников" Хлои Чжао. И на этот раз в числе звезд, прибывших на Лидо, актеры из США- Тиффани Хаддиш и Оскар Айзек, снявшиеся в триллере Пола Шредера "Холодный расчет".

Оскар Айзек, актер: "С нетерпением жду, когда окажусь в кинотеатре вместе со зрителями. Это такая захватывающая вещь. Я не делал этого почти два года".

Пол Шредер, режиссер: "Сейчас залы заполнены лишь на 50%".

Оскар Айзек, актер: "Ну, это уже кое-что".

Лента Шредера "Холодный расчет" рассказывает историю картежника и бывшего военного Уильяма Телла. Мужчина вынужден объединить усилия с молодым человеком, неожиданно появившемся в его жизни, чтобы отомстить их общему врагу. Одним из продюсеров картины вытупил Мартин Скорсезе.

Тимоти Шаломе еще один гость Венецианского кинофестиваля. Широкую известность Шаломе приборел в 2017-ом , снявшись в картине "Назови меня своим именем". Он стал самым молодым номинантом на "Оскар" в категории "Лучший актер". Шаломе прибыл на Лидо с внеконкурсным фильмом "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнева.

"Дюна" - экранизация одноименного шедевра научной фантастики американского писателя Фрэнка Герберта. Действие "Дюны" разворачивается в межгалактической цивилизации, где аристократические семейства ведут борьбу за контроль над планетами и ценными ресурсами.