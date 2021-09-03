Поставки в Евросоюз вакцины AstraZeneca обеспечены

Евросоюз объявил о заключении сделки, которая позволит ему получить оставшиеся дозы вакцины против коронавируса AstraZeneca. Британский производитель обязуется теперь поставить в ЕС в общей сложности 300 млн доз к марту 2022 года. Становится ненужной судебная тяжба между ними из-за задержек с поставками.

Приветствуя эту новость, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что «была рада найти взаимоприемлемое решение, которое принесёт пользу гражданам ЕС».

Когда в начале года начались перебои с получением обещанных партий, Евросоюз возбудил иск против AstraZeneca за нарушение контракта. Фармацевтическая компания признала, что у неё возникли некоторые технологические и логистические проблемы. Она обязалась тогда поставить в ЕС 180 млн доз во втором квартале 2021-го.

Препарат AstraZeneca занимает важнейшее место в Европейском плане вакцинации. Он дешевле и проще в применении, чем у конкурентов от Pfizer и Moderna.

На этой неделе ЕС достиг своей цели привить 70% взрослых, хотя от страны к стране эта пропорция различается. Соглашение с AstraZeneca может устранить и предотвратить на ближайшее будущее нехватки вакцин в государствах-членах.