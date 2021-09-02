ВОЗ призывает поддержать людей с деменцией

Лишь четверть стран мира имеют национальную политику, стратегию или план поддержки людей с деменцией и их семей. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Всемирной организации здравоохранения. Половина этих стран находится в Европе, а оставшаяся разделена между другими регионами. Тем не менее, как отмечается в докладе, даже в европейских странах многие программы истекают или уже закончились, что указывает на необходимость возобновления обязательств со стороны правительств.

По оценкам ВОЗ, более 55 млн человек, в том числе 8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет, живут с деменцией. Это число, согласно оценкам, увеличится до 78 млн к 2030 году и до 139 млн - к 2050-му.

Деменция - это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Если в 2019 году суммарные расходы на поддержание здоровья и уход за людьми с деменцией в мире оценивались в 1,3 триллиона долларов, то к 2050-му, по прогнозам ВОЗ, они увеличатся более чем в два раза.