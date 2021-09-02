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Германия

ФРГ: можно ли запретить забастовку на Deutsche Bahn?

 Кнарик Хачатрян
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The logo of German rail operator Deutsche Bahn (DB) is pictured at the company’s headquarters in Berlin on September 2, 2021.
The logo of German rail operator Deutsche Bahn (DB) is pictured at the company’s headquarters in Berlin on September 2, 2021.   -   Авторское право  TOBIAS SCHWARZ/AFP or licensors
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Суд Франкфурта по трудовым спорам готовится вынести решение по вопросу о забастовке железнодорожников Германии. Срочное завление в инстанцию подал национальный перевозчик Deutsche Bahn, который хочет получить разрешение прекратить стачку. Слушания начинаются в 18:00 по местному времени.

Профсоюзы объявили пятидневную забастовку после того, как переговоры о повышении заработной платы с руководством Deutsche Bahn зашли в тупик. Пассажиры реагируют по-разному:

- Я совсем не в восторге от этой стачки! По крайней мере как путешественник. Медсёстры же вон не бастуют. Я думаю, что это абсолютно неправильно.

- Мне пришлось ехать в Берлин по работе, ну а я сел на автобус BlaBlabus, он ещё и немного дешевле оказался.

В Берлине ситуация сложилась напряжённая. В Мюнхене и Гонновере было спокойнее - вероятно, птотому, что и многие пассажиры сами приняли участие в забастовке. Профсоюз машинистов поездов объявил о стачке, отклонив новое тарифное предложение Deutsche Bahn.

Компания сообщила в четверг о введении графика замены, по которому будет курсировать около четверти поездов дальнего следования и около 40% региональных поездов.