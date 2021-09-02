ФРГ: можно ли запретить забастовку на Deutsche Bahn?

Суд Франкфурта по трудовым спорам готовится вынести решение по вопросу о забастовке железнодорожников Германии. Срочное завление в инстанцию подал национальный перевозчик Deutsche Bahn, который хочет получить разрешение прекратить стачку. Слушания начинаются в 18:00 по местному времени.

Профсоюзы объявили пятидневную забастовку после того, как переговоры о повышении заработной платы с руководством Deutsche Bahn зашли в тупик. Пассажиры реагируют по-разному:

- Я совсем не в восторге от этой стачки! По крайней мере как путешественник. Медсёстры же вон не бастуют. Я думаю, что это абсолютно неправильно.

- Мне пришлось ехать в Берлин по работе, ну а я сел на автобус BlaBlabus, он ещё и немного дешевле оказался.

В Берлине ситуация сложилась напряжённая. В Мюнхене и Гонновере было спокойнее - вероятно, птотому, что и многие пассажиры сами приняли участие в забастовке. Профсоюз машинистов поездов объявил о стачке, отклонив новое тарифное предложение Deutsche Bahn.

Компания сообщила в четверг о введении графика замены, по которому будет курсировать около четверти поездов дальнего следования и около 40% региональных поездов.