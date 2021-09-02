Отношение к COVID-19 в разных странах и слоях неодинаковое

Коронавирусная инфекция распространилась по всему Евросоюзу, но в разных странах-членах отношение к ней сложилось неодинаковое. Проведённый Европейским советом по международным отношениям опрос, показывает, что пандемия разделила континент на две части: Юг и Восток гораздо сильнее чувствуют себя пострадавшими, чем Север и Запад. Некоторые народы называют причиной этих страданий болезнь, а другие – её экономические последствия.

Наиболее заметное различие наблюдается между Данией, где 72% населения считает, что нашествие COVID-19 никак их не затронуло, и Венгрией - только 35%. Так думает почти половина итальянцев. Опрос также показывает разрыв между поколениями: только 43% людей в возрасте до 30 лет заявили, что не пострадали от пандемии, по сравнению с 65% людей старше 60. Эту статистику обобщил Марк Леонард:

«Настоящее чувство гнева распространилось среди молодых людей. В начале им говорили, что коронавирус поражает только пожилых людей. Но теперь молодёжь считает себя главной жертвой, она видит, как пострадали их жизненные шансы, их свобода и их образ жизни. Поэтому есть опасность того, что это поколение вырастет аполитичным».

Как явствует из опроса, почти половина граждан Евросоюза (43%) заявляют, что за пандемию несут ответственность их правительства. Сотрудник Европейского совета по международным отношениям продолжает:

«Многие люди, испытавшие на себе негативное воздействие, называют наибольшей проблемой то, что власти получили теперь слишком большой контроль над их жизнью. В самой вспышке коронавируса многие видят неудачу не только правительства Китая, но и своих собственных стран. Возникает важный вопрос, идут ли угрозы нашей свободе снизу вверх или сверху вниз ».

Люди вынуждены больше раскрывать свои личные данные, подвергаться санитарным процедурам, их чаще останавливают по разным причинам, просят предъявить разные документы. Как следствие, почти 80% опрошенных европейцев считают, что из-за пандемии они частично потеряли свои свободы.