Брюссель готовит санкции против Минска за пересылку мигрантов

В связи с наплывом нелегальных мигрантов из-за пределов Евросоюза, Польша ввела режим чрезвычайного положения в двух воеводствах, граничащих с Беларусью. После этого Брюссель подтвердил, что готовит новые санкции против Минска. Представитель Европейской службы внешних действий сообщил депутатам Европарламента, что пятый пакет ограничительный мер может вступить в силу уже в конце этого месяца:

«Разумеется, мы продолжим борьбу с этим ужасным злоупотреблением мигрантами и человеческими страданиями со стороны режима Лукашенко, - сказал Люк Девинь. – Борьба с этим, разумеется, будет включать санкции, и работа над пятым пакетом начинается сейчас с участием государств-членов».

Польша, а также Латвия и Литва, обвиняют Беларусь в том, что с целью их дестабилизации она отправляет выходцев из Афганистана, Ирака и Северной Африки через свои границы на запад. По словам вице-министра иностранных дел Литвы, непризнанный им белорусский президент ошибочно считает политику Евросоюза слабой, поэтому использование им в качестве оружия мигрантов нужно жёстко пресечь.

«Это нельзя оставить без решительной и быстрой реакции Евросоюза, - сказал Мантас Адоменас. - Иначе Лукашенко и дальше будет игнорировать международные обязательства и прибегать к преступным действиям против ЕС, а также наверняка попытается придумать новые схемы, новые методы дестабилизации и новые виды гибридных атак ».

Литва, а также Польша, решили построить заборы на своих границах с Беларусью.

Эти вопросы, а также ситуацию в Афганистане, обсуждают на встрече в Словении министры иностранных дел ЕС. Главная тема их пятничной повестки дня – что делать с исходом беженцев из захваченной талибами страны.