На Венецианском кинофестивале рады проектам Netflix

Лучшие фильмы в одном из самых красивых городов мира. На острове Лидо начал работу старейший в мире Венецианский международный кинофестиваль. На 78-ом по счету кинофоруме гостей ожидают премьеры как знаменитых режиссеров, так и талантливых дебютантов. Нынешний фестиваль, по словам его директора Альберто Барберы, будет особенным.

Альберто Барбера, директор Венецианского кинофестиваля: "Непростые условия, в которых снимались фильмы - пандемия, коронавирус, вопросы, связанные с безопасностью (актеров)... Все это на самом деле послужило стимулом для творчества режиссеров. И многие из созданных в это время картин, действительно, лучшие. Это означает, что кинофестиваль обещает стать одним из самых интересных за последние годы".

В отличие от Канн, Венеция радушно принимает проекты Netflix. Новозеландская постановщица Джейн Кэмпион привезла на Лидо ленту "Власть пса", в которой снялись Кирстен Данст и Бенедикт Камбербэтч. Экранизация известного романа Тома Сэвиджа обещает стать главным фильмом Netflix в предстоящем сезоне.

Netflix так же продюсирует и европейские фильмы. В их числе лента Паоло Соррентино "Рука Бога", претендующая на награды фестиваля.

Альберто Барбера, директор Венецианского кинофестиваля: "Этот фильм производства Netflix, не мог участвовать в конкурсе в Каннах по известным нам причинам, поэтому мы рады приветствовать здесь Паоло Соррентино. Впрочем, картины режиссера уже были представлены на Венецианском кинофестивале. Речь идет о сериале "Молодой папа" и дебютном фильме Соррентино. Так что для мастера это долгожданное возвращение на Лидо".

Действие ленты "Рука Бога" разворачивается в Неаполе 80-ых годов прошлого века. Фильм не рассказывает о Диего Марадоне, как можно было бы предположить. Это личная история Соррентино - о семье, судьбе, спорте, любви и потерях.

Венецианский кинофестиваль продлится до 11 сентября.