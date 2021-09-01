В племени масаи не верят в вакцину

На фоне распространения пандемии коронавируса по миру во многих районах Африки по-прежнему возникают сомнения по поводу вакцинации. Уважаемый представитель племени масаи из отдаленной части Кении не доверяет чужакам, которые приходят в его деревню, пытаясь сделать прививки местным жителям.

Джозеф Лешинга, представитель племени масаи: _"Я не получил вакцину и не хочу ее, потому что я не получил ответа на один вопрос. Прежде чем я приму вакцину, я хочу знать, почему перед тем, как сделать прививку, они спрашивают нас, кто наши ближайшие родственники? По-моему, это означает, что эта вакцина не может дать вам долгую жизнь, и они это знают.

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Вот почему они спрашивают нас о наших ближайших родственниках, потому что эта вакцина сократит ваши годы жизни. Потому что, когда мне делают укол, они спрашивают меня, кто унаследует мою собственность. А когда моя жена получает прививку, они также спрашивают ее, кто ее наследники, это означает, что семье конец".

Многие африканские страны страдают от нехватки вакцины. Власти Кении предлагают ее бесплатно, благодаря помощи Великобритании. Однако сталкиваются с недоверием и нерешительностью. А тем временем в больницах наблюдается рост смертности.

Стивен Летипей, врач: "Люди отказываются принимать вакцину, потому что считают, что это косвенный способ снова колонизировать нас, возможно, через контроль над рождаемостью кенийцев. Говорят, что Кения должна производить свой собственный препарат, чтобы мы могли поверить. В итоге мы сталкиваемся с большими проблема, когда ездим в отдаленные районы и советуем людям принимать этот препарат".

На сегодняшний день на Черном континенте, где проживает 1,3 миллиарда человек, от COVID-19 полностью привито лишь 2% населения. Столь медленные темпы вакцинации вызывают серьезные опасения.