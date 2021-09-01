Афганистан: нависнет ли над ЕС угроза терроризма?

Кризис в Афганистане вызвал массовый приток беженцев в европейские страны, в том числе в Италию. Возросла ли в связи с этим террористическая угроза для Европы? Могут ли талибы превратить страну в убежище для международного исламского терроризма?

Итальянский эксперт в области геополитики Андреа Кукко с этим не согласен: "Талибан" не настолько глуп, чтобы официально или неофициально поощрять или экспортировать международный терроризм. "Талибан", "Аль-Каида" и ИГИЛ - это совершенно разные структуры, и их поддерживают очень разные страны, а иногда и такие, которых в этом никто не подозревает".

Афганистан очень богат сырьем и привлекает острый интерес Китая, который стремится на смену США. Какие у него перспективы?

Андреа Кукко: "Фактически, Китай уже сегодня является ориентиром для талибов. Несколько недель назад в Пекине прошла официальная встреча с лидерами "Талибана". Это делает Китай новым главным игроком в этом регионе. Но пока неизвестно, совершат ли китайцы ту же ошибку, что и британцы, русские и американцы. То есть, если Пекин пошлет в Афганистан солдат, то и его ждут такие же последствия, как и всех".

"Талибан" действует крайне прагматично во внешней политике, оставаясь идеологически бескомпромиссным внутри страны. Введены законы шариата, музыка уже запрещена - в жертву международным интересам приносят интересы простых афганцев.