ВОЗ открыла в Берлине Центр предупреждения пандемий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) основала в Берлине центр исследований и раннего обнаружения эпидемий, призванный "лучше реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения". Этот "хаб" был открыт в среду генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая сказала:

"Речь идёт, как вы могли слышать во время этой интересной дискуссии, о сборе данных со всего мира, их объединении и оценке, и о результатах этого центра будут сообщать всем странам. Пандемия Covid-19 также показала, что мы сможем сделать это, если действительно объединим усилия. Эксперты со всего мира с невероятной скоростью расширяли свои знания и делились ими, чтобы расшифровать коронавирус".

После открытия состоялась пресс-конференция, на которой глава ВОЗ сказал:

"Вирусы распространяются быстро, но данные о вирусах могут распространяться еще быстрее. Располагая правильной информацией, страны и сообщества могут опережать возникающие риски и спасать жизни. Урбанизация, обезлесение и изменение климата - все это увеличивает риски зооноза".

Частично финансируемый Германией, берлинский центр объединит экспертов сразу в нескольких областях и предоставит им самые передовые технологии. Данные также будут поступать со всего мира и собираться в этом центре, а ркуоводить им будет Чикве Ихеквеазу, в настоящее время возглавляющий Нигерийский центр по контролю за заболеваниями.