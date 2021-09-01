Министры обороны ЕC обсуждают пост-афганскую стратегию

Вооружённую смену власти в Афганистане с уходом оттуда американских войск обсуждают министры обороны стран Евросоюза. Они встречаются в городе Крань на северо-западе Словении. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что в такой момент европейцы должны больше инвестировать в свою безопасность. Он представил инициативу, которая предусматривает усиление стратегической автономии стран ЕС от заокеанских союзников по НАТО.

Французский эксперт по военным вопросам Фабрис Потье не считает, что поражение Соединённых Штатов от "Талибана" открывает для Европы окно возможностей:

"Я думаю, что это скорее окно в реальность. У Европы пока нет ни политической воли, ни возможностей, - особенно в плане воздушных перевозок, наблюдения, разведки, материально-технического обеспечения и защиты своих сил - для работы, которую выполняли Соединенные Штаты в Афганистане. Военные планы Европы будут во многом зависеть, во-первых, от Германии, которая готова гораздо более охотно вкладывают деньги в оборону, а во-вторых, от эволюции стратегической культуры Евросоюза. Сможет ли он идти на риск, посылать немецкие войска туда, где опасно? Вот реальный вопрос".

Потье, сотрудник политического консалтинга Rasmussen Global, напоминает, что и Европа в последние годы испытала военные неудачи, в том числе, на Балканах и в Африке:

«Нам мало сообщают о том, где мы проходим настоящее испытание на прочность, а это - Сахель. Европейцы, особенно французы, попытаются удержать свои позиции в этой африканской зоне, особенно на фоне происходящего в Афганистане. В тот момент, когда Франция выйдет из Сахеля, ряд стран наверняка рухнут и будут захвачены преступными террористическими группировками. Тогда действительно возникнет проблема, очень близкая к Европе ».

Обсуждаемый на встрече документ под названием «Стратегический компас Евросоюза» должен быть готов весной 2022 года. Однако известно, что некоторые министры скептически относятся к европейской оборонной интеграции. Они опасаются, что без поддержки Пентагона европейский военно-промышленный комплекс начнёт распадаться и будет служить больше национальным, чем союзным интересам.