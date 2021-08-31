Цель достигнута: в ЕС вакцинированы 70% граждан старше 18 лет

В Европейском Союзе от COVID-19 полностью вакцинированы 70% взрослых граждан. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Таким образом в странах сообщества привиты более 250 миллионов человек старше 18 лет. В то же время Урсула фон дер Ляйен предупредила:

"Пандемия еще не закончена, и мы должны сохранять бдительность. Поэтому, прежде всего, нам необходимо как можно скорее вакцинировать большее число европейцев, чтобы избежать очередной волны инфекции и остановить появление новых штаммов коронавируса". "Нам нужно помочь и остальному миру с прививками. И в этом плане Европейский Союз уже много делает. Мы экспортируем и жертвуем вакцины нашим партнерам, и вносим значительный вклад в COVAX - международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами".

Вакцинация, указывают эксперты ВОЗ, путь к открытию общества и стабилизации экономики. При этом специалисты отмечают, что мир по-прежнему сталкивается с проблемой недостаточного производства и доступа к вакцинам.