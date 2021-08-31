Эксперт: "Китай привлекают афганские ресурсы"

Захват власти в Афганистане талибами спровоцировал массовое бегство людей... Множество афганцев направились в европейские страны, в том числе в Италию. Евросоюз пытается избежать миграционного кризиса. Кроме того, сообщество беспокоит возможное появление новых угроз для безопасности континента. Превратят ли талибы Афганистан в страну-убежище для террористов?

Андреа Кукко, эксперт: "Талибы не могут быть настолько глупыми, чтобы официально или неофициально потакать международному терроризму, или экспортировать его. "Талибан", "Аль-Каида", ИГИЛ - это в высшей степени отличающиеся друг от друга группировки; часто их поддерживают самые разные страны, в том числе те, от которых подобного не ожидаешь".

Афганистан богат природными ресурсами - здесь золото, медь, литий, железная руда. Все это сильно привлекает граничащий с Афганистаном Китай. Что изменится после уходя американцев?

Андреа Кукко, эксперт: "На самом деле, уже сейчас Китай является ориентиром для талибов. Несколько недель назад в Пекине прошла официальная встреча лидеров талибов. Это делает Китай новым основным игроком в регионе. Пока не ясно, совершат ли китайцы ту же ошибку, что и британцы, русские и американцы: пошлет ли Пекин солдат в Афганистан и будет ли расплачиваться за последствия, как все остальные".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в результате ухудшающейся экономической ситуации, республика столкнулась с угрозой гуманитарной катастрофы. По словам Гутерриша, в помощи нуждаются 18 миллионов афганцев - почти половина населения страны. Данные о срочных гуманитарных потребностях Афганистана и необходимом финансировании на ближайшие четыре месяца ООН обнародует на следующей неделе.