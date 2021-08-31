Полемика Брюсселя с Варшавой и Будапештом о верховенстве права

Два высокопоставленных европейских деятеля союзного и национального уровня вступили в полемику о демократии и законности. Еврокомиссар по вопросам юстиции заявила премьер-министру Польши, что всё большие сомнения вызывает приверженность его страны общим ценностям.

Вера Йоурова написала в Твиттере, что польские суды в ходе недавних баталий попытались поставить под вопрос юридические полномочия Евросоюза. Она напомнила Матеушу Моравецкому, что постановления Европейского суда должны неукоснительно соблюдаться.

На церемонии вручения премии за свободу слова в Гданьске еврокомиссар также подняла вопрос о свободе прессы:

«Этот приз достанется тем, у кого есть смелость, чтобы поднять свой голос, встать на сторону более слабых, чтобы контролировать власть имущих с помощью свободы слова, а также для защиты самой свободы слова. Это то, что требует большого мужества. Люди, которые делают это, берут на себя повседневный риск ».

Полемика распространилась и на парламентский уровень. Евродепутаты угрожают подать в суд на Комиссию за то, что она не привлекла Венгрию к ответственности за нарушения принципов правового государства.

В своей новой книге либерал из Нидерландов Софи ин'т Велд утверждает, что еврокомиссары во главе с Урсулой фон дер Ляйен не осмеливаются противостоять правительствам Польши и Венгрии. Она требует от Брюсселя приструнить Варшаву и Будапешт во избежание ещё больше конфликта между ветвями власти ЕС:

«Если мы чувствуем, что Комиссия не справляется с этой своей задачей, то должны быть последствия. Конечно, крайним последствием была бы её отставка. Но нам вряд ли удастся этого добиться, если только Парламент не подаст очень быстро на Комиссию в суд вместо того, чтобы тратить еще 3, 4 или более месяцев на принятие решения".

Голландский евродепутат призывает к радикальному изменению структуры ЕС, указывая на то, что Польша и другие восточноевропейские страны имеют обыкновение голосовать друг за друга и налагать вето на любые санкции за нарушение общих правил:

"Они участвуют в принятии всех решений, которые влияют на всех наших граждан, они также могут блокировать все решения. Это позволяет нарушителям избегать наказания. Я думаю, что в демократии всегда должна быть системы сдержек и противовесов, действия и противодействия, контроля и ответственность. У нас же таких элементов не хватает. Евросовет, состоящий из стран-членов, никому не подотчётен, но все решения принимает он сам".

Ранее министр юстиции Венгрии подвергла резкой критике Европарламент за попытки добиться от Еврокомиссии более решительного обеспечения верховенства права. Юдит Варга представила это так, что Парламент хочет быть в это ситуации одновременно прокурором, судьёй и исполнителем закона.