Афганский кризис становится внутренним делом Евросоюза

Министры внутренних дел Евросоюза обсуждают на встрече в Брюсселе захват власти "Талибаном" в Афганистане. Они решают, как поступить с беженцами, направляющимися в Европу. Руководство ЕС и правительства стран-членов опасаются повторения миграционного кризиса 2015 года. Теперь пограничная служба Frontex может получить больше полномочий на то, чтобы не допускать незаконных проникновений общие рубежи. Вице-председатель Еврокомиссии предлагает включить это в новое соглашение:

"Все, что происходит вокруг нас, в прошлом году в греческом Эвросе рядом с Турцией, несколько месяцев назад в испанской Сеуте, несколько недель назад у литовской границы, а теперь в Афганистане, всё указывает нам о том, что настал политический момент для заключения европейского Пакта о миграции и убежище, - сказал Маргаритис Схинас. - В том что касается Афганистана, мы, вместе с ООН, "Большой семеркой", Группой двадцати и другими международными партнерами должны привлечь ресурсы, попытаться нарастить потенциал и оказывать поддержку ближе к проблеме ».

Встреча глав МВД ЕС проходит в день, когда завершилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредило, что до полумиллиона афганцев могут покинуть свою родину к концу года. Евросоюзу станет еще важнее регулировать миграционный поток.