Евросоюз решил выделить деньги афганцам и их соседям

Министры внутренних дел Евросоюза обсудили последствия перехода власти в Афганистане «Талибану». Одним из них, очевидно, станет исход беженцев из этой страны. В принятом на встрече в Брюсселе заявлении выражается решимость стран ЕС "действовать совместно для предотвращения незаконных миграционных перемещений».

«Мы должны не допускать, чтобы людей доставляли контрабандными маршрутами в Европейский Союз, - сказала Еврокомиссар ЕС по внутренним делам. - Для этого нам нужно работать в Афганистане, в соседних странах. По нашему опыту, из тех, кто нелегально добирается таким путём до Европу, 90%, - это мужчины. Мы должны защищать наиболее уязвимых из них, а также женщин и девочек ».

Евросоюз намерен предоставлять наличные деньги соседям Афганистана для того, чтобы они размещали беженцев из него у себя.

«Нам нужно подготовиться на тот случай, если всё больше афганцев будут уезжать из своей в соседние страны. Вместе со всеми этими странами мы должны определить, какую поддержку необходимо оказывать нуждающимся людям, - продолжала Илва Юханссон. – Это может быть прямая помощь афганцам или переселение уязвимых групп. Я не думаю, что нужна такая же сделка по возвращению мигрантов, какую ЕС заключил с Турцией".

Экстренная встреча глав МВД Евросоюза состоялась в день, когда завершилось 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предупредило, что до полумиллиона афганцев могут покинуть свою родину к концу года. Для Евросоюза становится всё важнее регулировать миграционный поток.