Скачок инфляции в Европе

Потребительские цены в Европе выросли в августе резко и выше прогнозируемых. Экономисты говорят, что скачок носит временный характер, но он заставляет задуматься о том, насколько устойчивым может оказаться более высокий уровень инфляции, которая в занчительной степени вызвана подорожанием цен на сырьевые товары, особенно в импортиртующих их странах странах. Это способствовало увеличению стоимости энергии почти на 15,4%. Без учета нестабильных цен на топливо и продукты питания базовая инфляция составила 1,6%.

Экономисты называют и множество других причин повышения цен в Европе. Некоторые отели и туристические компании повысили тарифы после окончания пандемических ограничений, в то время как сбои в цепочке поставок и повышение цен на топрливо привели к росту цен для производителей товаров по мере роста экономической активности. Инфляция в развитых странах была низкой в течение многих лет, и причины могут включать также цифровизацию, старение населения и глобальную конкуренцию на рынках труда.

Вопрос инфляции привлекает внимание всего мира, особенно после того, как в США она достигла в июле 5,4%. Международный валютный фонд считает, что в будущем году инфляция в большинстве стран вернется к уровню до пандемии, но утверджать это не берётся, предупреждая, что центральным банкам, возможно, придется принять меры, если рост цен окажется более устойчивым, чем ожидалось

Поскольку многие факторы носят временный характер, экономисты не ожидают, что Европейский центробанк попытается противодействовать инфляции путем сокращения своих программ стимулирования или повышения процентных ставок.

Следующее заседание управляющего совета ЕЦБ состоится в сентябре.