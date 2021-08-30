Эксклюзивное интервью с представителем "Талибана"

В то время как в аэропорту Кабула не прекращается хаос, "Талибан" строит планы своего будущего руководства страной. Воинствующее движение раскалывается на фракции и посылает внешнему миру неоднозначные сигналы о том, как оно будет управлять Афганистаном.

Забихулла Муджахид, пресс-секретарь "Талибана", встретился с журналистом телеканала Euronews в Кабуле и в эксклюзивном интервью рассказал о ближайших и долгосрочных намерениях талибов.

Забихулла Муджахид: "Во-первых, американские войска должны уйти, во-вторых, будет сформировано исламское правительство. Афганцы имеют право жить в мире как нация, и мы приложим усилия для обеспечения стабильности. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми странами, потому что нашему афганскому народу, который много страдал из-за войн, нужны хорошие отношения. Но любое оставшееся военное присутствие будет рассматриваться афганцами как продолжение вторжения. Афганцы очень болезненно относятся к этому вопросу. И те, кто об этом рассуждают, не знают Афганистана".

"Что касается вывода американских войск, то это хорошая возможность как для американцев, так и для афганцев. В этом есть два хороших момента. Первый - Афганистан и его народ становятся независимыми, и это право народа чувствовать себя независимым, и это большое достижение для нас. Второй - это хорошая возможность для американского народа положить конец 20-летней войне, которая нанесла экономический удар по рабочей силе и экономике, а с другой стороны, по престижу.

Если будет угодно Аллаху, обстановка в аэропорту нормализуется, когда мы возьмем полный контроль над его безопасностью и американские войска уйдут. Порядок в аэропорту и вокруг него будет наведен.

Мы хотим, чтобы наш народ не боялся, и мы пришли сюда не для того, чтобы люди боялись нас, отворачивались от нас и вынуждены были покидать свою родину. Наша страна общая и люди имеют право жить в своей стране. Мы должны бороться с проблемами, мы призываем тех, кто находится в аэропорту, вернуться в свои дома, вернуться к нормальной жизни. Забихулла Муджахид пресс-секретарь "Талибана"

Мы взяли на себя обязательство, что никто не будет в опасности. Еще мы должны сказать, что люди, у которых есть соответствующие юридические документы и которые хотят жить в других странах, имеют на это право, им это право гарантируеься пожизненно, они могут путешествовать и после ухода иностранных войск и выбирать место для проживания".