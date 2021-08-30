Обуздать реки: в Словении научились защищаться от наводнений
Реки протяженностью почти 30 тысяч километров – одно из природных богатств Словении. Но в последнее десятилетие эта балканская страна регулярно страдает от наводнений, таких как то, что произошло в ноябре 2012 года в бассейне реки Драва. Два ее притока, Мислиня и Межа, вышли из берегов, снося на своем пути поля, дороги и даже фабрики... Запущенный в 2014 году европейский проект нацелен на снижение риска повторения подобных природных катастроф в этом регионе, в частности на Мислине.
Цель проекта - укрепление защиты городских, промышленных и сельскохозяйственных районов этих двух рек.
Его общий бюджет составляет 25 миллионов евро, 3 миллиона из которых предоставляет национальная компания водоснабжения, а остальные 22 миллиона финансируются за счет региональной политики ЕС.
В местечке Памече река была углублена, русло расширено, а берега восстановлены...
Андрей, который помнит последствия разрушительного наводнения 9 лет назад, хвалит экологичность некоторых решений, таких как эти стратегические камни, на случай паводка.
В нескольких километрах находится металлургический завод Равне. Он производит от 70 до 80 тысяч тонн стали в год, которую экспортирует по всему миру. Для производства стали заводу нужна вода из Межи, полноводной реки в узкой долине, а значит возможности расширить ее русло здесь нет. Поэтому после наводнения 2012 года властям пришлось искать другие решения.
В среднесрочной перспективе планируется строительство водохранилища вверх по течению Межи. Как ожидается, система регулирования водостока с плотиной позволит лучше защитить бассейн Дравы от возможных наводнений.