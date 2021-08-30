Евросоюз ограничивает поездки из США и Израиля

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Соединённых Штатах, ростом числа инфицированных короновирусом и госпитализацией, Евросоюз восстановил прежние ограничения на прибытие к себе американцев. Совет ЕС рекомендует отменять перелёты через Атлантику во все 27 стран-членов.

В понедельник США были исключены из списка безопасных стран, граждане которых могут путешествовать в Европу без карантина или тестов.

Однако подобные требованиям не обязательны на национальном уровне. Отдельные государства могут сами определять правила въезда.

В июне Евросоюз вновь открыла свои границы для американцев после почти годичного закрытия. Главной целью такого послабления было развитие туристического обмена двумя сторонами океана. Однако США не ответили взаимностью, в результате чего большинство европейцев до сих пор не имеют возможности их посетить.

Из списка безопасных для ЕС стран исключены также Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония.