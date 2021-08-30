Бельгия не депортирует афганцев и даёт им убежище по-прежнему

После взятия Кабула талибами бельгийский гражданин по имени Акрам застрял в Афганистане с женой и четырьмя маленькими детьми. То, что начиналось как семейный отпуск в его родной стране, превратилось в кошмар. Он вспоминает дни мучений и страха, прежде чем его наконец эвакуировали обратно в Брюссель:

"Это было очень-очень опасно. Выстрелы в воздух, движение толпы в аэропорту... Все это вызывало ужас".

Афганистану сейчас прежде всего не хватает мира и безопасности. Акрам говорит, что его народ боится потерять остатки свое экономического благополучия. Происходящие перемены серьёзно нарушили работу банков, выплату заработную платы и финансовые переводы.

"Люди очень зависят от помощи, которая шла со всего мира от афганской диаспоры. Сегодня вы знаете, что компании через которые можно слать деньги, такие как Western Union или MoneyGram, прекратили свою деятельность в Афганистане".

Сотни тысяч афганцев по-прежнему пытаются бежать из страны или спастись, уже находясь за рубежом.

Уроженец Кабула Абдул последние 10 лет пытался оформить документы на убежище в Бельгии. Все его попытки провалились. Но он и другие нелегальные мигранты теперь надеются, что ухудшение ситуации в Афганистане заставит европейских чиновников пересмотреть своё отношение к таким, как он, противникам талибов.

"Это дает нам некоторые аргументы для объяснения, что может произойти с нами, если нас вышлют обратно. Стало ещё более ясно, что афганцы должны быть защищены Бельгией, а также другими европейскими странами".

Бельгийские миграционные власти заявляют, что приход к власти Талибана не влияет на процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. С другой стороны, прекращение боевых действий в Афганистане может сделать страну безопаснее.

Федеральное правительство Бельгии временно прекратило депортацию афганцев обратно в их страну. Министр по вопросам убежища и миграции Самми Махди, что предупреждает, что такой перерыв может быть ненадолго:

"Никого не отправляют обратно в регион, где есть опасность. На данный момент Афганистан опасен, поэтому, конечно, никого туда не высылают. Но мы будем и дальше следить за происходящим каждый день, каждую неделю, чтобы знать, улучшится ситуация или нет".

Директор общественной организации помощи мигрантам CIRÉ Сотьета Нго призывает правительства ЕС срочно укрывать прибывающих из Афганистана, а уж потом оформлять им вид на жительство:

"Данная ситуация приводит к беззаконию. Люди оказываются без права находиться в стране, куда они приехали, и без других прав. Когда от человека требуют покинуть эту территорию, он не имеет возможности добровольного выехать или быть высланным с надеждой обосновать где-то ещё. В результате эти люди обречены жить в подполье и нищете".

В прошлом году более 400 тыс афганцев попросили убежища в Евросоюзе. 10% из них получили положительный ответ.