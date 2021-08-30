Аэропорт Кабула обстреляла ИГ

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник, совершенный за день до крайнего срока вывода американских войск из Афганистана. Как сообщается, всего боевики выпустили шесть ракет, пять из них перехватила система ПРО. Один снаряд попал на территорию аэропорта.

США предупреждали о высокой опасности терактов и накануне нанесли авиаудар по автомобилю, как утверждается, со смертниками, направлявшимися в кабульский аэропорт. Погибли 12 человек, среди них мирные жители, в том числе дети.

Джайуддин Хан, житель Кабула: __"Я был в доме с моими детьми и другими членами семьи. Внезапно раздалось несколько взрывов. Мы выскочили во двор и легли на землю".

На 31 августа запланирован окончательный вывод американских сил из Афганистана. Аэропорт, как ожидается, перейдет под контроль "Талибана". Ранее, на фоне вывода контингента Соединенных Штатов, движение провело наступление и захватило все крупные города страны, объявив об окончании двадцатилетней войны.

После захвата власти талибами многие афганцы, особенно те, которые сотрудничали с западными миссиями, решили покинуть страну, опасаясь за свою безопасность. США и европейские государства содействовали эвакуации не только своих граждан, но и афганских партнеров.

Прибывающих в Европу афганцев размещают во временных центрах разных стран. Но далеко не все принимают беженцев с распростертыми объятиями.