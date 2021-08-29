Демонстрации ковид-диссидентов в Европе

Тысячи ковид-диссидентов вышли на улицы Берлина в воскресенье несмотря на объявленный властями запрет о проведении подобных массовых демонстраций. В полиции сообщили о временном задержании около 80 человек, которые вели себя агрессивно либо призывали к противоправным действиям. Ранее проведение девяти демонстраций было запрещено, разрешение получила только одна акция протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса.

На манифестации в субботу полиция применила слезоточивый газ против зачинщиков беспорядков, были задержаны 100 человек.

Во Франции в субботу на улицы Парижа и других городов, по данным МВД страны, вышли в общей сложности 160 тысяч человек. Участники шествий выразили протест против введения санитарных пропусков. 13 сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с Марселе, три человека арестованы. В Лионе и Дижоне стражи порядка применили слезоточивый газ для усмирения агрессивных групп манифестантов. В целом по стране демонстрации проходили преимущественно мирно.