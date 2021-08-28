"Нет — санитарным пропускам": во Франции прошли многотысячные акции протеста

В Париже и еще нескольких десятках французских городов прошли демонстрации против санитарных пропусков.

По данным властей, по всей стране на акции протеста вышли от 140 до 180 тысяч человек, по данным самих манифестантов - их как минимум двое больше. Демонстрации во Франции проходят уже 7 неделю подряд.

Один из организаторов марша в Париже подчеркивает, что они выступают именно против санитарных пропусков, а не против вакцины от COVID-19.

Во Франции COVID-сертификаты, включающие прохождение вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или информацию о перенесенном заболевании, действуют в ресторанах, барах, на стадионах, в кинотеатрах, а также поездах и автобусах дальнего следования.

С 16 августа нововведение коснулось торговых центров. С понедельника санитарные пропуска должны будут иметь сотрудники, работающие с клиентами в живую. При отказе предоставить COVID-сертификат работодатель будет в праве отстранить подчиненного.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, более 48 миллионов французов (71% населения) получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.