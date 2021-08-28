В Одессе обнаружены массовые захоронения жертв сталинских репрессий

В Одессе обнаружены массовые захоронения с останками тысяч людей, уничтоженных предположительно в 1930-х годах во время сталинских репрессий. На данный момент были найдены по меньшей мере 29 могильников с останками от 5 до 8 тысяч человек на участке площадью почти 5 гектаров недалеко от аэропорта. В советское время на этом месте был спецобъект НКВД "Татарка". Но это число может возрасти, поскольку раскопки еще продолжаются.