В Дании больше не считают коронавирус опасным

Дания с 10 сентября отменит некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило управление здравоохранения страны. Правительство больше не будет рассматривать COVID-19 как критично опасное для общества заболевание в связи с высоким уровнем вакцинации. 80% жителей этой скандинавской страны старше 12 лет полностью привиты.

Тем временем на Сицилии будут введены новые меры по борьбе с коронавирусом, поскольку в регионе растет число госпитализаций, связанных с COVID-19. Сицилия переместится в так называемую "желтую зону" Италии. Это означает, что люди должны носить маски в помещении и на улице и соблюдать социальную дистанцию. Сицилия сейчас лидирует среди всех регионов Италии по количеству людей, находящихся в больницах и отделениях интенсивной терапии из-за COVID-19.

Во Франции динамика заражений коронавирусом снижается одиннадцатый день подряд, а количество госпитализаций стабилизируется. По последней информации, в настоящее время госпитализировано 11 162 пациента (против 11 104 в четверг), в том числе 2 270 человек в реанимации. 80% пациентов, попавших туда с 9 по 15 августа, не были вакцинированы.

А на французском Реюньоне на пять дней продлили карантин и комендантский час. Передвижения граждан ограничены на 10 км вокруг дома и 5 км по воскресеньям.

На обновленной 28 августа карте распространения COVID, подготовленной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, вся территория Хорватии обозначена оранжевым цветом. Регионы внутренней части страны, которые были зелеными, теперь стали оранжевыми. Однако власти не планируют изменять или ужесточать текущие эпидемиологические ограничения.

Между тем в Сербии все больше людей спешат получить третью, так называемую бустерную вакцину против коронавируса одним из четырёх доступных в стране препаратов Sinofarm, Sputnik V, Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. Можно выбрать любую бустерную дозу независимо от того, что они получали ранее. Однако по мнению местных эпидемиологов, количество полностью вакцинированных людей далеко не удовлетворительное и последних показателей недостаточно для формирования так называемого коллективного иммунитета против коронавируса.