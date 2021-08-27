Взрывы в Кабуле затруднили эвакуацию граждан ЕС и афганцев

Программу «О положении Союза» ведёт Джек Паррок: "На минувшей неделе самым важным делом для европейцев была эвакуация своего персонала и сотрудничавших с ним местных жителей из Афганистана. Взрывы бомб возле кабульского аэропорта усилили опасения по поводу безопасности и здесь, в Евросоюзе. Стала больше обсуждаться миграция. Кристофер Питчерс объясняет:

Предотвращение миграционного кризиса

Учитывая перспективу исхода афганцев, спасающихся от правления Талибана и прибывающих к границам Европы, лидеры ЕС рассматривают свои варианты. Они стремятся избежать повторения своей хаотичной реакции на миграционный кризис 2015 года. По Евросоюзу до сих пор не удалось равномерно распределить массы людей, прибывших в Италию и Грецию.

Глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель напомнил о существовании одного старого закона:

_«Имеется директива 2001 года, которая никогда не использовалась. Возможно, настало время её применить для решения проблемы массовой миграции, которая может затронуть некоторые страны-члены». _

Временная защита беженцев

Директива о временной защите была разработана для беженцев, спасающихся от войн в Югославии и Косове в 90-х годах прошлого века. Предполагалось, что она поможет укрывать гражданских лиц, вовлеченных в будущие конфликты. О её предназначении рассказывает директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кэтрин Вуллард:

«Она работает путём предоставления срочной гуманитарной помощи и защиты прибывающим людям, не требуя от них в начале подачи заявления на убежище. В противном случае процессы оформления документов об убежище будут перегружены прибывающими".

Tеперь Еврокомиссия должна объяснить, почему это необходимо, и кто может подать заявку на временную защиту. За применения директивы должно проголосовать большинство стран ЕС. Затем беженцев должны разделить между собой страны-члены в зависимости от своей способности их принять. Ирландии и Дании дано право отказаться.

Но в целом Евросоюз признаёт права беженцев на временную защиту. Основной целью является в итоге предоставление им вида на жительство. Но страны-члены будут также решать для беженцев и другие вопросы, такие как получение жилья, трудоустройство, доступ к системе здравоохранения, образование для их детей.

Временная защита может длиться от одного до трех лет. Помимо этого, спасающимся от войн лицам должно быть разрешено подать заявление на проживание в стране более продолжительное время. Те же, кому отказано в убежище, могут подать аппеляцию против такого решения или вернуться домой.

Однако директива призывает учитывать гуманитарные причины, которые могут сделать их возвращение на родину невозможным. В афганском случае это зависит от поведения талибов.

Гуманитарная помощь афганцам

После миграционного кризиса 2015 года ЕС согласился выделить Турции до 6 млрд евро для размещения сирийских беженцев. На этой неделе я поинтересовался, будут ли он делать то же самое снова. Здесь, в Брюсселе, мне ответила еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон:

_"На мой взгляд, нам необходимо сейчас выделить дополнительно 200 млн евро на гуманитарную помощь в Афганистане. Нам также нужно усилить поддержку соседним странам и другим государствам региона, которые принимают афганцев. Для меня совершенно очевидно, что это необходимо". _

Министры внутренних дел ЕС соберутся во вторник в режиме онлайн для обсуждения вопроса денег. Отдать им соседям Афганистана - Пакистану и Ирану, например, - гораздо сложнее с политической точки зрения, чем даже Турции.

Рассчитывать на США не приходится

После взрыва на прошлой неделе возле аэропорта Кабула стали более сложными и рискованными усилия по эвакуации. Я спросил бывшего посла Франции в США Жерара Аро, что все это значит для людей, остающихся в Афганистане.

Аро: _Воздушного моста не будет, их некому и не на чем в массовой порядке вывозить с мест проживания. Единственное на что мы можем надеяться, это то, что либо гуманитарные организации, либо даже государства смогут начать или продолжить переговоры с новым правительством Талибана. Люди порой забывают, что дипломаты должны уметь разговаривать даже с врагами. Так что давайте будем откровенны: нам нужно говорить с Талибаном. _

Euronews: Что вы думаете об усилиях, предпринятых европейцами до сих пор.

Аро: _Честно говоря, случилась катастрофа, это был провал. По-моему, все были застугнуты врасплох, и каждая страна поспешила позаботиться о своих собственных гражданах и об афганцах, которые работали с ними. Думаю, это объясняет впечатление хаоса, который на деле был реальностью. Это действительно фиаско, это катастрофа. _

Главные события осени

Лето подходит к концу, и вот краткий перечень больших новостных событий осени:

26 сентября - выборы в Германии. Кто придет на смену Ангеле Меркель после 16 лет её правления?

6 октября - саммит Евросоюза в Словении по проблемам Западных Балкан. Албания и Северная Македония очень хотят начать переговоры о своем вступлении в ЕС.

21 и 22 октября — встреча союзных лидеров в Брюсселе - Повестка дня саммита ещё не определена, но ожидается, что в ней будут прежде всего Афганистан и коронавирус.

Опрокинутая яхта

Как бы ни складывалась для вас минувшая неделе, у вас вряд ли опрокинулась яхта на регате Гран-при, как у испанского экипажа. Такие лодки часто ходят со скоростью более 90 км в час".