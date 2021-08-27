Рандеву с культурой

Международный театральный фестиваль в Сибиу

В ряду главных культурных событий этой недели в Европе - Международный театральный фестиваль в Сибиу, один из крупнейших в мире. Более недели улицы и театры города, расположенного в исторической румынской области Трансильвания, вдохновляют сотни артистов. Здесь можно увидеть самые разные спектакли и представления - от уличного театра до классических и современных пьес. Но нужно поторопиться - фестиваль закроется в воскресенье.

"Как красота в пламени" в Бильбао

Тем временем в Музее Гуггенхайма в Бильбао американская художница-неоконцептуалистка Дженни Хольцер представляет свою новую виртуальную инсталляцию "Как красота в пламени". Благодаря приложению и QR-коду посетители получают доступ к дополненной реальности, которая открывает серию текстов, взаимодействующих с архитектурой здания, созданного Фрэнком Гери. Насладиться арт-проектом можно и не выходя из дома.

LIKE BEAUTY IN FLAMES de Jenny Holzer

Рисунки Кары Уокер в Базеле

А американская художница Кара Уокер представляет в Базеле никогда ранее не демонстрировавшиеся рисунки, в которых затрагиваются проблемы насилия, а также расовой и гендерной дискриминации. Выставка открывает двери в ее личный архив, который она тщательно охраняла последние 28 лет, а также совершенно новые работы, такие как провокационная серия крупномасштабных рисунков бывшего президента США Барака Обамы.