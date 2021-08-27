Молдавия стремится к евроинтеграции

Молдавия отметила 30-летие своей независимости. Выступая на торжественной церемонии, президент республики Майя Санду назвала приоритетной задачей властей создание условий для возвращения уехавших из страны граждан. Она также заявила, что главный путь развития для Молдавии — евроинтеграция, и выразила надежду, что страна сможет стать гарантом стабильности в регионе.

"Успех государственности Молдавии зависит в большой мере от отношений, которые мы строим с другими странами и международными организациями. И с нашими соседями, и с другими странами мы стремимся развивать крепкие дружеские связи, основанные на доверии и уважении", — сказала Майя Санду.

В торжествах приняли участие президенты Польши, Румынии и Украины. Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает европейские амбиции Молдавии. Владимир Зеленский, в свою очередь, выступил за усиление присутствия сил НАТО в регионе Черного моря и призвал Молдавию и Румынию объединить усилия для обеспечения безопасности этого района.