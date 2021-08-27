Встреча Лаврова и Ди Майо в Риме: "Урок надо извлекать"

Россия считает приоритетом обеспечение безопасности своих южных рубежей и союзников в Центральной Азии в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по итогам встречи со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Лавров указал на необходимость формирования инклюзивного переходного правительства с участием всех основных политических сил Афганистана. Он также подчеркнул: "Урок надо извлекать — после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей — они все взрывоопасны. Я очень надеюсь, что уже с третьего раза можно будет все-таки такой вывод закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах".

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил важность работы в тесной координации международного сообщества для решения афганского кризиса. " В контексте, вызывающем глубокую озабоченность, мы уверены, что Москва играет ключевую роль в управлении сложившейся кризисной ситуации, а также и в будущем, для достижения единого международного подхода, потому что только согласованные коллективные действия могут быть эффективны в отношении новых властей в Кабуле".

"Организовав двухдневный визит Лаврова в Рим, Италия пытается занять лидирующую роль в поиске решений афганского кризиса. Это часть процесса по достижению консенсусу в преддверии саммита стран G20, который пройдет под председательством Италии", — передает из Рима корреспондент Euronews Джорджия Орланди.