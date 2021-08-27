Спасатели погибли при ликвидации последствий взрывов

В Казахстане создается межведомственная комиссия, которая займется устранением последствий пожара и взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области, в результате которых, по последним данным, погибли 12 человек, пострадали 98. В числе погибших — сотрудники МЧС Казахстана, принимавшие участие в ликвидации последствий взрывов. Ранения и различные травмы получили 50 спасателей.

По разным сведениям, произошло от шести до десяти взрывов, которые были слышны даже в расположенном за десятки километров областном центре Таразе. Министр обороны Нурлан Ермекбаев объявил о готовности подать в отставку. Он также поручил ускорить организацию строительства двух баз для хранения боеприпасов на юге страны.

Была организована эвакуация жителей близлежащих сел. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал принять исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить повторения подобного ЧП. Он напомнил, что два года назад произошли взрывы на военном арсенале возле города Арысь. "Очевидно, что в сфере хранения боеприпасов существуют системные проблемы", — заявил глава государства.