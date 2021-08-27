Взрывы в Кабуле осложнили внешнюю политику Брюсселя

После взрывов возле кабульского аэропорта Евросоюз ищет возможности для предотвращения новых терактов. Но с выводом из Афганистана американских войск, который должен завершиться 31 августа, эта задача осложняется. Представитель Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности сказал Euronews, что сейчас самое важное - эвакуация граждан ЕС и афганцев, которые с ними работали:

«Все усилия стран Евросоюза и других партнёров направлены прежде всего на то, чтобы забрать из Афганистана всех, кого мы должны забрать, - сказал Петер Стано. - Второй приоритет - это обеспечить, чтобы аэропорт Кабула оставался в рабочем стостоянии. После 31 августа жизнь будет продолжаться, и кабульский аэропорт – это самый важный пункт прибытия в Афганистан, к примеру, для доставки гуманитарной помощи ».

Из Афганистана уже эвакуировано более 400 сотрудников европейских дипломатических, торговых и прочих представительств, а также местных переводчиков. Число тех, кому ещё предстоит уехать, точно не известно. В последний день месяца Талибан собирается взять под свой контроль воздушные ворота страны.

Бывший посол Франции в Вашингтоне предупреждает, что Соединённые Штаты не будут менять свои планы, если у европейских держав обострятся проблемы в Афганистане:

«Когда американцы принимают важное решение, они не консультируются со своими союзниками, - сказал Жерар Аро. - Они никогда не консультировались со своими союзниками в подобных обстоятельствах, так что это не новость. Поэтому мы не должны ныть, мы не должны хныкать, понимая, что это часть сделки с США. В отличие от них, Европейский Союз не является геополитической державой. ЕС может оказывать помощь, работать над транснациональными проблемами, но это не военная держава ».

На следующей неделе министры внутренних дел, обороны и иностранных дел Евросоюза проведут встречи между собой и попытаются поддерживать контакты с американскими коллегами. Главной темой их обсуждений будет Афганистан.