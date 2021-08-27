США спешат вывезти из Афганистана как можно больше людей

США спешат эвакуировать как можно больше людей из Афганистана. В Вашингтоне говорят, что по меньшей мере 5 тысяч человек ожидают своей очереди в аэропорту, а еще около тысячи американцев пытаются выбраться из Кабула. За сутки было эвакуировано около 7 500 человек, сообщила представитель Белого дома. 14 военных самолетов США перевезли около 5 100 человек, а 39 самолетов коалиции - 2 400.

Но США предупреждают, что эти усилия имеют свои пределы.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "Невозможно эвакуировать все миллионы афганцев, которые потенциально хотят покинуть Афганистан. В то же время, я думаю, вы слышали, как президент ясно дал понять, что мы не собираемся отказываться от наших обязательств по вывозу американских граждан, которые не хотят или не готовы уезжать, а также по эвакуации наших партнеров и тех, кто служил вместе с Соединенными Штатами в течение последних 20 лет".

США пока продолжают операцию. Германия, Испания и Франция завершают эвакуацию своих граждан и афганских сотрудников в пятницу. Накануне последний спецрейс из Кабула выполнили Нидерланды. Ранее на этой неделе свои операции свернули Бельгия, Дания и Чехия.

В общей сложности после захвата власти талибами из Афганистана эвакуировано более 100 тысяч человек - афганцев, американцев и граждан других стран. По мере того, как окно для бегства от нового режима закрывается, растет отчаяние тех, кому не удалось оттуда выбраться.