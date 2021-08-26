Жемчужины эпохи романтизма: творческий вечер Бенджамина Бернхейма в Зальцбурге

Французский тенор Бенджамин Бернхейм обвораживает публику на Зальцбургском фестивале. В программу его творческого вечера входят немецкие, английские и французские лирические произведения.
Его любимое: "Поэма о любви и море" французского композитора Эрнеста Шоссона — полная любви и символической магии.
Камерная атмосфера творческого вечера - большой опыт для артистов. Это волшебная связь между певцом, пианистом и публикой.
По словам Бернхейма, Зальцбург — это город, который дышит музыкой круглый год, это место, где можно почувствовать музыкальные вибрации, независимо от того, где вы находитесь.