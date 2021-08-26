Жемчужины эпохи романтизма: творческий вечер Бенджамина Бернхейма в Зальцбурге

Французский тенор Бенджамин Бернхейм обвораживает публику на Зальцбургском фестивале. В программу его творческого вечера входят немецкие, английские и французские лирические произведения.

Его любимое: "Поэма о любви и море" французского композитора Эрнеста Шоссона — полная любви и символической магии.

В этой композиции Шоссон позволяет нам прожить разные этапы любви... с самого начала: влюбленность, созревание, познание и ее увядание... Бенджамин Бернхейм тенор

Камерная атмосфера творческого вечера - большой опыт для артистов. Это волшебная связь между певцом, пианистом и публикой.

Сложнее всего стоять перед публикой. Рассказывать свои истории без помощи оркестра, декораций, реквизита. Это испытание для обоих ... для пианиста, аккомпаниатора это огромная задача ... Мы оба в некотором смысле обнажены, что тоже может быть очень страшно Матьё Пордуа пианист

По словам Бернхейма, Зальцбург — это город, который дышит музыкой круглый год, это место, где можно почувствовать музыкальные вибрации, независимо от того, где вы находитесь.