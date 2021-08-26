Художники, работавшие на нацистов

Выставка "Божественно одарённые" открывается в Немецком историческом музее Берлина. Эта первая в своем роде экспозиция, на которой собраны работы любимых художников Гитлера.

Будь то живопись или скульптура, все они в основном черпали вдохновение из античного или классического искусства, и представляют собой ограниченный художественный интерес. Но цель выставки в другом.

"На самом деле это не выставка нацистского искусства, важны здесь не сами картины и скульптуры. Это рассказ о том, что случилось с художниками после 1945 года", - говорит директор Немецкого музея Рафаэль Гросс.

Во многих слоях общества судьи, полицейские, учителя в послевоенной Германии часто имели тёмное прошлое в качестве членов нацистской партии. Это касалось и художников, которые остались безнаказанными и просто продолжили работать после 1945 года. Куратор выставки Вольфганг Брайнейс рассказывает:

"Художники, которых мы исследовали, получали крупные заказы после 1945 года. Государственные заказы, заказы от мэрий и других местных органов власти, от банков и промышленников, от церквей. Таких заказов было много. Организовывались и выставки, но в основном это были оплачиваемые заказы".

До сегодняшнего дня большинство таких художников были в значительной степени преданы забвению.

Выставка в Немецком музее Берлина будет открыта для посещения до 5 декабря 2021.