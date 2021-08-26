Эвакуация из Афганистана: "Я сжёг все свои документы"

Давка, очереди, антисанитарные условия: территория вокруг аэропорта в Кабуле заполнена людьми, которые пытаются бежать из страны. Некоторым приходится ждать несколько дней, чтобы получить место на борту самолета. Между тем ситуация в воздушной гаване ухудшается: в НАТО считают, что с каждым днем растут риски совершения терактов.

Один из беженцев рассказал телеканалу Euronews о перенесенных испытаниях. В Афганистане мужчина работал с итальянскими организациями и вынужден скрывать свое имя из соображений безопасности. Мы назовем его "М".

"Я сказал своей семье, что нужно ехать в аэропорт, потому что нам угрожает опасность. И ям сказал, что если талибы меня найдут, то убьют, потому что я работал с итальянцами и посольством Италии. Поэтому нужно было уехать. Я дома ничего не оставил, сжег все документы".

Вместе с женой и тремя детьми М. поехал в Кабул, практические без вещей. В аэропорту семье пришлось ждать три дня, чтобы попасть на самолет.

"Люди начали собираться возле главных ворот, они хотели попасть внутрь, в какой-то момент моя жена потеряла контроль над дочерью, девочка упала на землю, люди начали на нее наступать. К счастью, она не пострадала, потом пришлось ждать под палящим солнцем, без воды и еды, мои двое сыновей потеряли сознание".

Собеседник Euronews жил в провинции Пандшер — северном регионе Афганистана, не подчинившемся власти радикального движения "Талибан". И одна из причин, по которой М. приходится скрывать свое имя — его родители остались в Пандшере.

"Если однажды они захватят моих родителей и скажут им — если ваш сын не вернется, то мы вас убьем, то я вернусь в Афганистан, чтобы спасти их жизни, я не боюсь умереть", — говорит беженец.

Сегодня эвакуация людей стала гонкой против времени. НКО "Пангея" с начала 2000-х годов занимается защитой прав женщин в Афганистане. Сегодня организация работает круглосуточно, чтобы успеть вывезти из Афганистана как можно больше сотрудников и гражданских лиц.

"Люди, которые ждут возможности попасть в аэропорт, находятся в шоковом состоянии . Они нуждаются в помощи, звонят нам по телефону. Мы оказываем психологическую поддержку, чтобы вызвать реакцию, чтобы они не сдавались. Мы говорим им, что все получится, не нужно плакать, нужно бежать, иначе вы не сможете спасти себя", — говорит Лука Лопрести, глава НПО Pangea Onlus.

Помощь организации в последние годы получили десятки тысяч афганских женщин. В НКО Pangea Onlus надеются, что оказываемая поддержка будет способствовать тому, чтобы оставшиеся в стране могли противостоять талибам.

Когда М. думает о тех, кто не может уехать, то чувствует собственное бессилие. Несмотря на то, что сейчас он находится в безопасности в Италии, он хочет вернуться на родину и мечтает о том, что бы Афганистан вновь стал свободной страной.