Российское экспортное оружие на форуме "Армия-2021"

Продемонстрировать огневую мощь вооруженных сил России и экспортные возможности её оборонной промышленности призван военно-технический форум "Армия-2021". Он проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В экспозиции представлены, в частности, основной боевой танк Т-90 «Владимир», экспортный вариант ракетного комплекса С-300, зенитная спаренная пушка ЗУ-23-2, применявшаяся в столкновениях в Нигерии.

Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев не стал отрицать, что по продажам вооружений Россия всё больше отстаёт от Америки:

«Мы прекрасно понимаем и видим это, что наши конкуренты, прежде всего, Соединённые Штаты, пытаются нас вытеснить с традиционных рынков. Мы находим сегодня пути предоления тех санкционных, абсолютно недружественных и недобросовестных, действий со стороны США, лучшим образом. Мы отходим во взаиморасчётах от долларов".

Шугаев добавил, что Россия намерена направить ресурсы на разработку беспилотных летательных аппаратов, которые он назвал "оружием будущего". Пока же самым узнаваемым в мире её брендом остаётся автомат Калашникова, принятый на вооружение в СССР ещё в середине прошлого века. На форуме сообщалось, что вызванный пандемией экономический кризис не повлиял в 2020 году на зарубежные заказы на российское вооружение, объём продаж которых составляет около 50-55 миллиардов долларов.