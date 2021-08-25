Они освобождали Париж

Французская столица отметила 77-ю годовщину своего освобождения, отдав дань памяти генералу Леклерку и 2-й бронетанковой дивизии, которые первыми вошли в Париж.

После нескольких часов ожесточенных боев с силами нацистской Германии её бойцы, среди которых были и испанские республиканцы, 24 августа 1944 года пересекли Порт д'Орлеан - одни из главных парижских ворот. Правительство Виши бежало в город Зигмаринген в Германии.

Слово ветеранам:

"Я и оружия-то в руках до этого не держал. И вот мне дали оружие и сказали подняться на крышу. Конечно, я был не один. Нам надо было гнать их оттуда, заставить выйти". (Серж Фино, 97 лет)

"Знаете ли, когда вы находитесь в центре событий, вы не осознаёте, что творите историю. Не забывайте, что война - это кровавый хаос, в котором вам назначена конкретная цель, и чтобы её достичь, вы должны сами выкручиваться, это просто мясорубка. Но война - это и человеческая солидарность: если кто-то упадет, мы его поднимем, мы его не оставим". (Альбер Робер Бенсаид, 96 лет)

25 августа 1944 освободителей встречали толпы ликующих парижан. А генерал де Голль, тогдашний глава Временного правительства Французской Республики, произнёс свою знаменитую речь из городской ратуши:

"Париж! Поруганный, израненный, многострадальный, но свободный Париж! Франция возвращается в Париж, в свой родной дом. Она возвращается сюда обагрённая кровью, но полная решимости. Она возвращается сюда умудренная тяжелым уроком, но более чем когда-либо сознающая свои обязанности и права".