"Ситуация в Афганистане беспокоит Евросоюз тем, что она может усилить на него миграционное давление", - передаёт корреспондент Euronews Джек Паррок. - Здесь, в Брюсселе, ко мне присоединилась Еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон".

Euronews: Какие конкретные усилия вы предпринимаете к тому, чтобы страны-члены ЕС селили у себя афганских беженцев?

Юханссон: Мы не должны ждать, пока эти люди окажутся на наших внешних границах. Нам самим нужно быть там прямо сейча , чтобы защитить тех, кто находится в непосредственной опасности, путем предоставления им законных и безопасных способов переселиться в Евросоюз и получить международную защиту. Но самое важное - поддержать афганцев в Афганистане, поддержать сотрудников Агентства ООН по делам беженцев в Афганистане, поддержать соседние страны, которые принимают сейчас много афганцев.

Euronews: Мы знаем, что двое ваших старших коллег в Еврокомиссии предлагают использовать временный механизм защиты беженцев. Вы согласны с ними?

Юханссон: Временный механизм защиты - это способ быстро приютить людей, которые находятся в Европейском Союзе в качестве беженцев. На сегодня это не самая острая проблема. Задача сейчас - поддержать афганцев в Афганистане, поддержать афганцев в соседних странах, не дать людям отправиться по опасным маршрутам контрабандистов и оказать поддержку женщинам и девочкам.

Euronews: Намерены ли вы собирать деньги и другие средства для стран за пределами Евросоюза для поддержки беженцев вместо того, чтобы иметь с ними дело внутри ЕС. Такие выплаты были сделаны Турции во время миграционного кризиса 2015–2016 годов.

Юханссон: На мой взгляд, да, нам необходимо сейчас выделить дополнительно 200 млн евро на гуманитарную помощь в Афганистане. Нам также нужно усилить поддержку соседним странам и другим государствам региона, которые принимают афганцев. Для меня совершенно очевидно, что это необходимо.

Euronews: Но атмосфера теперь другая в том, что касается миграции. Греция возводит забор на границе с Турцией. Литва начинает подобное строительство на белорусской границе, на которую с тревогой смотрит целый ряд восточных стран-членов ЕС. Что вы думаете по поводу эти пограничных конструкций, вы их одобряете, и что в них вы видите нового?

Юханссон: Во-первых, мы видим со стороны Беларуси, от Лукашенко, крайне агрессивные действия по отношению к Европейскому Союзу и соседним странам. Он использует людей как инструменты для достижения своих целей. Это совершенно неприемлемо, это очень опасное поведение. Поэтому я считаю для нас важным вместе выступить против Лукашенко и того, что он делает. Я вижу, что Литва должна защищать свои границы. Она обязаны защищать наши внешние границы от неразрешенного проникновения. И если литовцы решат, что им нужно отгородиться от такого агрессивного соседа, как Лукашенко, я могу это понять.

Euronews: Как насчет греков и их границы?

Юханссон: Конечно, они должны соблюдать основные права, изложенные в нашем законодательстве. Но пока они это делают, я также вижу, что иногда заборы необходимы. Вопрос об их строительстве - на усмотрении самих стран-членов.