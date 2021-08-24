Украина опровергла информацию об угоне самолета в Кабуле

Информация о захвате украинского самолета в столице Афганистана не соответствует действительности, все воздушные суда благополучно вернулись на Украину, сообщил во вторник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сказал он в комментарии агентству РБК-Украина.

По словам Николенко, все самолеты, которые Киев привлекал для эвакуации соотечественников из Афганистана, благополучно вернулись. К настоящему моменту тремя рейсами были вывезены 256 человек.

Пресс-секретарь Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибакш в свою очередь опроверг утверждения СМИ о захвате и угоне лайнера. Как передает агентство Mehr​​​​​, он указал, что украинский борт в понедельник совершил посадку в аэропорту города Мешхед для дозаправки. После получения топлива самолет безотлагательно направился в Киев, где приземлился в 22:50 по местному времени.

Между тем ранее заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что во вторник украинский самолет захватили неизвестные и он вылетел в Иран. По словам дипломата, воздушное судно фактически угнали.