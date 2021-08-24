В ЕС назревает судебная тяжба между ветвями власти

Еврокомиссия решила пока не лишать финансирования страны-члены Евросоюза, которые не разделяют его ценностей и нарушают его правила. Это относится прежде всего к Венгрии и Польше. Против таких послаблений восточноевропейцам выступают западные депутаты Европарламента, который теперь может подать на Еврокомиссию в суд.

Ещё в январе этого года вступил в силу механизм увязки выплат из бюджета ЕС с соблюдением принципов правового государства. Брюссель заявил, что применить его против Будапешта и Варшавы можно будет лишь в крайнем случае:

«Мы не запустим его, пока не убедимся, что из имеющегося у нас набора инструментов этот - самый подходящий, - сказал представитель Еврокомисси Балаш Уйвари. – Мы ведём о работу по этому вопросу уже нескольких месяцев. Когда будут соблюдены необходимые условия для начала применения этого инструмента, мы сделаем это без колебаний ".

В июне председатель Европарламента направил письмо главе Еврокомиссии с просьбой в течение двух месяцев запустить механизм отлучения от фондов ЕС стран-нарушителей. В противном случае депутаты грозили возбудить судебное дело.

Теперь срок этого ультиматума истек. Источники в Парламенте сообщили Euronews, что они «не исключают возможности привлечения Комиссии к европейскому правосудию». Но парламентское руководство хочет получить совет своих юридических служб, прежде чем принять решение о следующем шаге. Этим шагом, помимо судебного иска, может быть поиск иных средств давления на Венгрию или усиление прямого нажима на Еврокомиссию.