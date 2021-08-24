Есть ли среди эвакуированных из Афганистана исламисты?

США и страны Европы сообщают об эвакуации тысяч афганцев, которым может угрожать опасность после прихода к власти Талибана. Франция развернула центр для приёма беженцев на авиабазе в 30 км от Абу-Даби. Этот временный комплекс накануне посетили министр обороны Франции Флоранс Парли и глава МИДа Жан-Ив Ле Дриан. Их визит совпал с сообщениями о потенциальных исламистах, которые вместе с эвакуированными афганцами прибывают через ОАЭ в Пятую республику.

В Париже пятеро выходцев из Афганистана на время проверки были помещены под наблюдение в рамках закона о противодействии терроризму. Одного из них во вторник утром арестовали — он был замечен за пределами зоны, которую ему запретили покидать. Объясняться пришлось министру внутренних дел Жеральду Дарманену:

«Никакой уязвимости в нашей системе безопасности нет. Как вы знаете, более тысячи афганцев и около сотни французов были за несколько часов эвакуированы из Кабула в Абу-Даби и из Абу-Даби в Париж. Те, кого в суматохе не смогли проверить спецслужбы, были направлены на проверку на французской военной базе в Абу-Даби. Среди этой тысячи афганцев действительно оказался один человек, связанный с "Талибаном", но он очень помог (нам)».

Французское правительство обещает не ставить под угрозу безопасности жителей республики и не допускать на её территорию террористов. Этот вопрос всё более актуален и для других стран Европы. Так в британском аэропорту Бирмингема среди эвакуированных из Афганистана обнаружили человека, которому был запрещён въезд в Соединённое Королевство. Британский министр обороны Бен Уоллес считает, что это скорее хорошая новость:

«Я не разделяю тревогу, которая прослеживается в некоторых публикациях об этом человеке. Наоборот меня успокаивает то, что система отслеживания подозрительных людей работает должным образом».

С момента захвата талибами столицы, по последним данным, из Афганистана эвакуированы более 50 тысяч человек и эти операции ещё не закончены. Страны НАТО настаивают на удержании аэропорта Кабула после 31 августа. Признанное террористическим движение «Талибан» грозит в этом случае жёсткой реакцией.