Греция: музеи стали бесплатными в последнее полнолуние лета
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Афины, ночь, Парфенон в лунном свете: десятки туристов пришли посмотреть на памятник древнегреческой архитектуры в воскресенье.
В последнее полнолуние этого лета вход в Акрополь, как и еще в 120 греческих музеев, на одну ночь стал бесплатным. Этим решили воспользоваться и местные жители, и путешественники из-за границы.
"Мы надеемся, что свет луны рассеет тень пандемии", — заявили в Министерстве культуры Греции.