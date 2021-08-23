Болезненная эвакуация

Вывод американских войск из Афганистана войдет в историю как логичное, рациональное и правильное решение. Такое мнение высказал президент США Джо Байден.

Хаос в аэропорту Кабула утих в воскресенье вечером. Как стало известно, Соединенные Штаты расширили там периметр безопасности. Тем временем в Белом доме обсуждают вопрос продления срока эвакуации из аэропорта афганской столицы после 31 августа.

Джо Байден, президент США: "Эвакуация тысяч людей из Кабула будет сложной и болезненной, независимо от того, когда она началась, когда мы ее начали. И это было бы верное решение в любом случае - начали бы мы месяц назад или месяцем позже.

По состоянию на сегодняшний день мы эвакуировали почти 28 тысяч человек с 14 августа на самолетах США и коалиции, включая гражданские чартеры, в результате чего общее количество людей, которых мы эвакуировали с июля, составило примерно 33 тысячи человек.

Мы с военными обсуждаем продление срока эвакуации. Мы надеемся, что нам не придется этого делать. Но я подозреваю, это будет обсуждаться в зависимости от того, насколько далеко мы продвинулись в этом процессе".

Между тем по меньшей мере 20 человек погибли в многотысячных очередях возле аэропорта Кабула. Семеро были раздавлены насмерть в давке. С момента захвата власти талибами в Афганистане прошла неделя. И кабульский аэропорт сейчас является одним из немногих путей, по которому можно выбраться из страны.

Ранее талибы объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников и тех, кто сотрудничал с США и НАТО во время их контроля над территорией региона. Но многие афганцы опасаются нападений из мести. Поступают сообщения о том, что талибы охотятся на своих бывших врагов. По некоторым данным, у них могут быть списки адресов афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами.