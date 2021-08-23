Афганская баскетболистка бежала от талибов в Испанию

Нилофар Баят — капитан женской сборной Афганистана по баскетболу на колясках. В прошлую пятницу ей и её мужу Рамешу удалось бежать из Кабула в Испанию.

"Мы провели под палящим солнцем два дня и две ночи. Нам было нечего есть. Даже присесть негде", — рассказала девушка.

После прихода талибов к власти спортсменка попросила помощи у Испанской федерации баскетбола и получила место на эвакуационном рейсе. Теперь пара начинает новую жизнь в Бильбао, в испанской Стране Басков.

"Мы хотим учить язык. Мне нравится разговаривать с людьми, делиться своими переживаниями и заводить друзей в Испании", — продолжает она.

"Я здесь в опасности. "Талибан" убьет меня. Им не нравятся такие женщины, как я", — признавалась спортсменка изданию VICE, когда боевики захватили Кабул.

"Нам удалось спастись, но что насчет семей, которые там остались?" — беспокоится баскетболистка.

Сразу два испанских клуба предложили Нилофар Баят место в команде. В итоге девушка выбрала Бильбао.

"Мы сразу согласились, потому что хотим уже начать играть в баскетбол", — говорит спортсменка.

Эвакуации из Кабула ожидают тысячи афганцев. Но шанс уехать есть у немногих: как рассказал телеканал CNN, США решили пропускать на территорию аэропорта только граждан стран НАТО и владельцев грин-карт.