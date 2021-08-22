Ураган "Генри" угрожает Нью-Йорку

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за приближения урагана "Генри".

Сформировавшись над Атлантическим океаном, "Генри" стремительно движется на северо-восток. Его скорость достигает 128 км/ч.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, высоких волнах, риске ливневых паводков и падений деревьев.

500 военнослужащих были мобилизованы, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. "Как говорится в пословице, сейчас затишье перед бурей. Это вводит в заблуждение относительно того, насколько серьезна ситуация. Тропический шторм "Генри" приближается к штату Нью-Йорк, чтобы потом уйти на север: в Коннектикут, Массачусетс и Род-Айленд", — сообщил он.

Из-за непогоды власти приостановили железнодорожное сообщение и закрыли вход на статую Свободы. Местные жители ожидают перебоев с электричеством и запасаются бензином и батарейками.

Шторм "Генри" может стать первым за 30 лет ураганом, который обрушится на Новую Англию.