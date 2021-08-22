Меркель обещает Украине поддержку со стороны Германии в спорах с Россией

Ангела Меркель заверяет Украину в неизменной поддержке со стороны Германии. Такие заявления звучали в ходе её последнего визита в качестве федерального канцлера в Киев.

Одной из главных тем встречи Меркель с украинским президентом Владимиром Зеленским стало урегулирование конфликта в Донбассе. Канцлер Германии, в частности, высказалась за новые переговоры в «нормандском формате»:

«Я бы хотела провести еще одну встречу на высшем уровне с моим участием, с участием президента Франции, конечно, вместе с президентами России и Украины. Это, на мой взгляд, будет способствовать прогрессу в переговорах, если мы сможем выработаем хорошую повестку дня — наши советники должны заняться этим».

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею возобновления диалога, но настаивает на т.н. «кластерном» подходе к урегулированию. Речь идёт о разделении соглашений по Донбассу на кластеры, чтобы выйти из переговорного тупика:

«Приоритетной темой сегодняшних переговоров стало мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Важно, чтобы в рамках "нормандского формата" в Украины, Германии и Франции была консолидированная позиция относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах».

Ещё одной важной темой переговоров стала судьба российского газопровода «Северный поток — 2». Он позволит России поставлять энергоносители в обход Украины. Зеленский подчеркнул, что Киев по-прежнему воспринимает это как угрозу:

«Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля».

В свою очередь, Ангела Меркель обещает Украине поддержку со стороны Германии, если с введением в эксплуатацию газопровода Москва будет использовать угрозу прекращения поставок энергоносителей для давления на Киев:

«Мы дали ясно понять, что будем выступать за введение новых санкции в рамках Европы, если подтвердятся опасения, что этот газопровод будет использоваться как оружие».

Строительство «Северного потока — 2» подходит к концу, несмотря на американские санкции, которые Вашингтон в итоге признал неэффективными. По данным Bloomberg, укладка трубопровода должна быть полностью завершиться к 12 сентября.