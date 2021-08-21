Евросоюз не признает "Талибан" и заморозит 1 млрд евро помощи Афганистану
Евросоюз не намерен признавать "Талибан" и поддерживает с радикальным движением лишь технические связи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после посещения расположенного в Испании центра временного приема афганских беженцев.
Также она отметила, что ЕС намерен расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году €57 млн, но вместе с тем заморозит экономическую помощь для страны в €1 млрд. Фон дер Ляйен призвала другие страны принимать беженцев.
Премьер-министр Испании назвал ситуацию в Афганистане "настоящей трагедией" и обратил внимание на "ужасный гуманитарный кризис" в стране. При этом Педро Санчес выразил мнение, что последние 20 лет в Афганистане не прошли даром, и призвал страны к солидарности.
На пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен также озвучила количество афганских беженцев - ими стали 3,7 млн человек, при этом 80% из них женщины и девочки.