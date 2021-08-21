Солидарность с афганцами: манифестация в Лондоне

"Освободить Афганистан и ввести санкции против Пакистана": под таким лозунгом представители афганской диаспоры вновь вышли на улицы Лондона на манифестацию солидарности с теми, кто оказался под властью радикального движения "Талибан".

Ранее мэр британской столицы Садик Хан заявил, что Лондон готов оказать поддержку афганским беженцам. Между тем скандал разразился вокруг министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба. По данным СМИ, он был в отпуске в Греции, когда с ним пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из страны подданных Соединенного Королевства на фоне наступления талибов. Оппозиция призвала Рааба подать прощение об отставке, но он отказался.

На этом фоне в результате общественного давления британское правительство отменило принятое на днях решение и сообщило, что в итоге предоставит убежище 125 афганцам, охранявшим британское посольство в Кабуле.